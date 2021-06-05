05.06.2021 (17:30)

Главком ВМФ России провел совещание по сервисному обслуживанию кораблей и подводных лодок.

В Адмиралтействе, на совещании под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова проведено рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития системы сервисного обслуживания надводных кораблей и подводных лодок новых проектов на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации. В частности, Адмирал Николай Евменов заслушал доклады представителей профильных органов на эту тему. Особое внимание было уделено сервисному обслуживанию атомных подводных лодок новых поколений. Обсуждался вопрос реализации контрактов, заключенных АО «ПО «Севмаш» (входит в состав ОСК) c Министерством обороны по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Борей-А» Северного и Тихоокеанского флотов. Работы рассчитаны на три года – с 2021 по 2023 гг.

Речь идет о подводных ракетоносцах, построенных на предприятии и переданных Военно-морскому флоту по проекту «Борей»: «Юрий Долгорукий» (в составе ВМФ с 2013 года), «Александр Невский» (в составе ВМФ с 2013 года) и «Владимир Мономах» (в составе ВМФ с 2014 года), а также по проекту «Борей-А» атомном подводном крейсере «Князь Владимир» (в составе ВМФ с 2020 года). С 2014 года, в рамках Госконтрактов с Министерством обороны РФ, «СЕВМАШ» является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных атомных подводных лодок 4 поколения. В пунктах базирования кораблей на Северном и Тихоокеанском флотах функционируют филиалы предприятия, которые имеют все возможности для осуществления работ по сервисному обслуживанию.

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу перед участниками совещания продолжать тесное взаимодействие с представителями Объединенной судостроительной корпорации, судостроительных предприятий в рамках развития системы сервисного обслуживания кораблей, судов, атомных и неатомных подводных лодок. Цель сервисного обслуживания – обеспечение полного цикла жизни кораблей и подводных лодок.

«Специалистами предприятия «СЕВМАШ» ведется непрерывная работа по гарантийному надзору современных подводных крейсеров, а также техническому обслуживанию оборудования, систем и комплексов вооружения. Сервисное обслуживание атомных подводных лодок осуществляется не только своими силами, но и с привлечением контрагентских предприятий промышленности. Высокая квалификация корабелов «СЕВМАША» и отличное знание конструктивных особенностей кораблей, построенных на предприятии, позволяет качественно и в срок выполнять работу», – отметил начальник отдела гарантии и сервиса подводных лодок «СЕВМАША» Александр Волоцкой.

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