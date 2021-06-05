05.06.2021 (19:18)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошел второй этап конкурса среди подразделений радиоэлектронной борьбы «Электронный рубеж-2021».

В Краснодарском крае на полигоне «Раевский» Новороссийского десантно-штурмового горного соединения прошел второй этап конкурса по полевой выучке среди офицеров и экипажей (расчетов) подразделений РЭБ Воздушно-десантных войск «Электронный рубеж-2021».

Во втором этапе военнослужащие отработали нормативы по тактико-специальной и тактической подготовке, сдали нормативы по радиационной-биологической и химической защите.

На завершающем третьем этапе экипажи будут соревноваться в управлении автомобилем радиоэлектронной борьбы «Тигр-М» и бронетранспортером БТР-80 «Инфауна» на горном танкодроме.

По итогам проведения конкурса сформированная команда представит Воздушно-десантные войска на Всеармейском этапе конкурса среди специалистов РЭБ «Электронный рубеж-2021».

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