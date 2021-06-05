05.06.2021 (19:13)

В Подмосковье на полигоне «Алабино» ЗВО состоялось открытие V всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021

На полигоне «Алабино» Западного военного округа состоялось торжественное открытие всеармейского этапа конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр 2021 г.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника главного управления военной полиции МО РФ генерал-майор Виталий Кох, наблюдатели из Республики Сербия во главе с начальником направления по обучению и доктрины ГШ ВС Сербии полковником Пайович Миливое.

«Поздравляю вас с открытием пятого юбилейного Всеармейского соревнования военных полицейских «Страж порядка». С каждым годом совершенствуется положение о проведении и усложняются состязания конкурса, в нем принимают участие все больше команд. Кроме того, расширяется география его проведения» сказал генерал-майор Валерий Кох.

В конкурсе принимает участие восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы.

На первом этапе полицейские будут состязаться в мастерстве стрельбы, на втором этапе преодолеют полосу препятствий из 7 элементов, на третьем выполнят нормативы по РХБЗ, огневой подготовке – снаряжение магазина патронами и сборку автомата, медицинской подготовке – наложение кровоостанавливающего жгута и метание гранаты на точность, на четвертом этапе, который называется «командный», команды проходят еще одну полосу препятствий с 60-ю элементами.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе.

«Убежден, что все команды участницы соревнований достойно пройдут испытания, и подтвердят свой высокий профессионализм. Надеюсь, что участие в конкурсе положительно отразится на вашей дальнейшей службе и пусть вам сопутствует удача»- дополнил заместитель начальника ГУВП МО РФ генерал-майор Виталий. Кох

В ходе торжественного мероприятия к участникам соревнований обратился начальник направления по обучению и доктрины ГШ ВС Сербии полковник Пайович Миливое- «Для нас огромная честь быть сегодня здесь перед строем лучших из лучших и поэтому можем подчеркнуть, что Российская и Сербская армия каждый день сотрудничают и работают совместно. С радостью и нетерпением ожидаем начала ваших соревновании военной полиции, чтобы принять весь ваш накопившийся опыт проведения конкурса и уже через небольшое время встретить вашу лучшую команду ВС РФ у нас в Сербии для участия в Международном этапе конкурса».

Также начальник направления по обучению и доктрины ГШ ВС Сербии полковник Пайович Миливое передал комплект военной формы одежды военнослужащего сербской армии в музей, военной полиции который будет в ближайшее время открыт на территории парка «Патриот».

Завершили торжественное мероприятие выступление военнослужащих роты почетного караула и военного оркестра отдельного Комендантского Преображенского полка ЗВО. А также с показательным выступлением выступили военные полицейские Западного военного округа.

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