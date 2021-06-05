05.06.2021 (18:00)

Курсанты Казанского ВТКУ стали обладателями первого Кубка главнокомандующего Сухопутными войсками по хоккею

В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова училище определился обладатель первого Кубка главнокомандующего Сухопутными войсками по хоккею среди вузов Сухопутных войск.

Соревнования по хоккею с шайбой проходили с 1 по 5 июня, в них приняли участие более 100 военнослужащих, представляющих шесть вузов Сухопутных войск.

В результате упорных поединков на ледовой арене победителями соревнования и обладателями Кубка главнокомандующего Сухопутными войсками по хоккею среди ВУЗов Сухопутных войск стала команда Казанского ВТКУ, выигравшая все поединки.

Второе место заняла команда Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург); третье место досталось команде Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища (г. Благовещенск).

Также были определены лучшие игроки состязаний в различных номинациях: лучшим игроком и бомбардиром турнира признан Идятуллин Ренат (КВТКУ г. Казань), лучшим вратарём - Сиухин Тимофей (МВАА, г. Санкт-Петербург), лучший защитник - Абдулин Данияр (МВОКУ, г. Москва), лучший нападающий - Савельев Александр (ДВОКУ, г. Благовещенск).

В церемонии награждения приняли участие начальник Казанского ВТКУ генерал-майор Кулаков К.Д., помощник главнокомандующего Сухопутными войсками по физической подготовке – начальник службы физической подготовки полковник Шапошников А.Р., вице-президент Федерации хоккея Республики Татарстан Рябов А.А.

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