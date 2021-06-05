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05.06.2021 (17:56)

Новосибирское высшее военное командное училище отметило 54 года со дня образования

Сегодня в Новосибирском высшем военном командном училище состоялись торжественные мероприятия, приуроченные 54-й годовщине со дня образования.

Традиционно в этот день в вузе собрались выпускники училища различных годов.

В ходе мероприятия состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу «Выпускникам училища – Героям Отечества», а также проведены показательные выступления оркестра, роты почетного караула, владения курсантами приемами рукопашного боя.

Для гостей, военнослужащих и гражданского персонала был проведён праздничный концерт с участием музыкальных коллективов училища.

Новосибирское высшее военное командное училище выпустило более 20 тысяч офицеров со дня своего основания. 28 выпускников училища удостоены высокого звания Героев Советского Союза и России.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Праздники , Торжественные церемонии
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