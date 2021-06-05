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05.06.2021 (17:51)

Команда Воздушно-десантных войск стала победителем Всеармейского этапа конкурса на лучший расчет с БпЛА «Соколиная охота»

В Коломенском районе в Подмосковье на территории полигона «Ларцевы Поляны» завершились соревнования расчетов с комплексами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Соколиная охота».

В ходе конкурса специалисты беспилотной авиации демонстрировали свои навыки в отработке нормативов по подготовке комплексов с БпЛА к взлету, выполнению заданий по ведению воздушной разведки, поиска целей, передаче данных и корректировке огня артиллерии.

Победителем всеармейского этапа конкурса стала команда Воздушно-десантных войск, серебро завоевала команда Западного военного округа и тройку лидеров замкнула команда Восточного военного округа.

Всего во всеармейском этапе конкурса «Соколиная охота» принимали участие более 70 военнослужащих-специалистов беспилотной авиации, представлявших команды военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Дальневосточного ВОКУ, а также других силовых структур и ведомств.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Соревнования , Конкурсы , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , АрМИ
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