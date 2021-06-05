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05.06.2021 (17:43)

На Северном флоте подвели итоги контрольной проверки по физподготовке

Сегодня в Североморске под руководством начальника штаба Северного флота контр-адмирала Владимира Воробьёва состоялось расширенное заседание спортивного  комитета Северного флота.

На заседании спортивного  комитета были подведены итоги контрольной проверки состояния физической подготовленности военнослужащих комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как отметил в своём докладе заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, все проверяемые структурные подразделения и воинские части флота были оценены положительно.

Наилучшие результаты по итогам контрольной проверки показали Военный комиссариат Мурманской области и радиотехнический полк армии ВВС и ПВО Северного флота, базирующийся в Архангельской области.

83,8% военнослужащих, из числа привлекавшихся к проверке, получили отличные оценки. 72,1% проверявшихся военнослужащих сдали проверку на высший квалификационный уровень.

Военнослужащим, показавшим в ходе контрольной проверки наилучшие результаты в своих возрастных группах, начальник штаба Северного флота  вручил кубки  и почетные грамоты.

Майор Алексей Агафонов, проходящий службу на региональном центре управления обороной Российской Федерации  штаба Северного флота, получил кубок за лучшие показатели уже во второй раз. И в прошлом, и в нынешнем году он набрал на контрольных проверках, проводимых комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, наибольшее количество баллов – 300 из 300 возможных.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Спорт , Награждения , Физподготовка
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