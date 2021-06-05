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05.06.2021 (17:34)

Офицер филиала военной академии РВСН выступит на чемпионате России по гиревому спорту

Курсовой офицер и преподаватель филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, серебряный призер  чемпионата мира, чемпион  России, 10-кратный чемпион Вооруженных Сил Российской Федерации мастер спорта международного класса капитан Дмитрий Турищев выступит на чемпионате России по гиревому спорту.

В этом году чемпионат России  по гиревому спорту пройдет в Ростове на Дону с 12-14 июня. Участниками станут спортсмены, прошедшие отбор на полуфиналах - по 20 человек в каждой весовой категории. 

В конце мая Дмитрий Турищев «взял серебро» на чемпионате Европы, в котором приняли участие 300 именитых спортсменов из России, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, Дании и Венгрии, прошел в Казани (Республика Татарстан).

На чемпионате Европы капитан Турищев выступил в весовой категории свыше 95 кг.

Впервые чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации офицер-ракетчик стал в 2014 году.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Спорт , Соревнования , Физподготовка
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