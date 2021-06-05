05.06.2021 (17:34)
Офицер филиала военной академии РВСН выступит на чемпионате России по гиревому спорту
Курсовой офицер и преподаватель филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, серебряный призер чемпионата мира, чемпион России, 10-кратный чемпион Вооруженных Сил Российской Федерации мастер спорта международного класса капитан Дмитрий Турищев выступит на чемпионате России по гиревому спорту.
В этом году чемпионат России по гиревому спорту пройдет в Ростове на Дону с 12-14 июня. Участниками станут спортсмены, прошедшие отбор на полуфиналах - по 20 человек в каждой весовой категории.
В конце мая Дмитрий Турищев «взял серебро» на чемпионате Европы, в котором приняли участие 300 именитых спортсменов из России, Литвы, Польши, Англии, Ирландии, Чехии, Латвии, Эстонии, Словении, Дании и Венгрии, прошел в Казани (Республика Татарстан).
На чемпионате Европы капитан Турищев выступил в весовой категории свыше 95 кг.
Впервые чемпионом Вооруженных Сил Российской Федерации офицер-ракетчик стал в 2014 году.