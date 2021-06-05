05.06.2021 (17:27)

Воспитанники Пермского СВУ посетили Пермский краеведческий музей в рамках летней учебной практики

В рамках летней учебной практики обучающиеся 6-7 классов, увлекающиеся географией и биологией, посетили выставку Пермского краеведческого музея. Эта выставка основана на путевых дневниках шотландского геолога Родерика Мурчисона, который открыл всему миру новую страницу в истории Земли – пермский период.

Суворовцы в ходе экскурсии по музею совершили увлекательное путешествие в прошлое Земли, познакомились с геологическими эпохами и древнейшими обитателями планеты, горными породами и минералами Пермского края и Урала.

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