05.06.2021 (17:20)

В Рязани наградили победителей всеармейского конкурса «Авиадартс-2021»

В Рязани на аэродроме Дягилево прошла торжественная церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021».

В мероприятии приняли участие начальник управления боевой подготовки Воздушно-космических сил генерал-майор Павел Молчанов, представители областной и городской администрации, ветераны Военно-воздушных сил и участники конкурса.

«Программа всеармейского конкурса ежегодно расширяется, не стал исключением и этот год. В ходе соревнований были проведены новые этапы – воздушный бой для истребителей и поисково-спасательной обеспечение для летчиков армейской авиации. Впервые экипажи вертолетов соревновались в точности сброса воды, имитируя тушение пожара. Насыщенная программа конкурса позволила продемонстрировать возможности современной отечественной авиационной техники, а экипажам – подтвердить свой высокий класс, выучку и мастерство» - подчеркнул в ходе своего выступления начальник управления боевой подготовки ВКС генерал-майор Павел Молчанов.

Зачет проводился в шести номинациях. Победителями в истребительной

и бомбардировочной авиации стали летчики из Ростовской области на самолетах Су-30см и Су-34 соответственно, в штурмовой – экипажи из Краснодарского края. В армейской авиации лидерами на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 стали летчики из Ставрополья, а на ударных вертолетах Ка-52 – из Крыма.

И в номинации ВТА победил экипаж самолета Ил-76 из Твери.

Общекомандный зачет выиграла команда объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2021» был вручен командующему объединением генерал-майору Николаю Гостеву.

Призеры всеармейского этапа войдут в состав сборной и представят Российскую Федерацию на Армейские международные игры.

Всеармейский конкурс «Авиадартс-2021» проводился в Рязанской области с 21 мая по 5 июня. В нем приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики соревноваться в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение. У экипажей истребительной авиации также добавлен элемент - воздушный бой, а летчики армейской авиации на вертолетах Ми-8 соревновались в поисково-спасательном обеспечении и точности сброса воды с подвешенного водосливного устройства.ф

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