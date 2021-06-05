Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.06.2021 (15:28)

Танкисты ЮВО в Абхазии впервые проведут огневую подготовку по уникальнои? методике

На полигоне Майкопский в Краснодарском крае танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии примут участие в маневрах с боевой стрельбой.

На этапе боевых стрельб экипажи новейших танков Т-72Б3 выполнят весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении будет создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. м до 2,5 тыс. м.

При выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.

Еще одним новшеством для танкистов станет появление движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированных автомобилей.

К учениям привлекут более 100 военнослужащих танковых подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии, задействуют свыше 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Танкисты общевойсковой армии ЗВО провели первые занятия по скоростному вождению танков в новом учебном периоде под Воронежем
С мотострелковыми подразделениями армейского корпуса Балтийского флота начался полевой выход
Экипажи танков Т-72Б3 армейского корпуса Балтийского флота выполнили боевые стрельбы
Танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии выполнят боевые стрельбы в Адыгее

Метки:
Танковые войска , Танки , ВВТ , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false