05.06.2021 (15:28)

Танкисты ЮВО в Абхазии впервые проведут огневую подготовку по уникальнои? методике

На полигоне Майкопский в Краснодарском крае танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии примут участие в маневрах с боевой стрельбой.

На этапе боевых стрельб экипажи новейших танков Т-72Б3 выполнят весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении будет создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. м до 2,5 тыс. м.

При выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.

Еще одним новшеством для танкистов станет появление движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированных автомобилей.

К учениям привлекут более 100 военнослужащих танковых подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии, задействуют свыше 30 единиц военной техники.

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