05.06.2021 (15:02)

В ЮВО утвердили места проведения военно-технического форума «Армия-2021»

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников утвердил места проведения Военно-технического форума «Армия-2021» в зоне ответственности объединений военного округа.

«Военно-технический форум Южного военного округа должен пройти на территории военно-патриотических парков «Патриот» всех субъектов Российской Федерации в зоне ответственности нашего военного округа», - определил генерал армии А.Дворников на совещании с командным составом объединений ЮВО.

В Ростовской области форум «Армия-2021», уже по сложившейся за два года традиции, состоится на территории мемориала Воинской Славы «Самбекские высоты». Организатором его совместно с правительством региона станет 8-я общевойсковая армия ЮВО. Данное объединение также подготовит и проведет военно-технический форум в Волгоградской области на территории регионального Парка «Патриот» вблизи населенного пункта Средняя Ахтуба. Конгрессно-выставочные мероприятия под Волгоградом также поддержат местное правительство и муниципалитет.

Командование 49-й общевойсковой армии ЮВО также совместно с администрацией субъектов РФ приступило к подготовке Форума «Армия-2021» в Ставрополе, Майкопе, Черкесске, Краснодаре, а также на территории Парка «Патриот» военной базы в Абхазии.

Объединение ЮВО, штаб которого дислоцирован в столице Северной Осетии, готовится провести масштабные мероприятия Форума во Владикавказе, Грозном, Нальчике, в ингушском поселке Троицкое, на военной базе в Цхинвале Республики Южная Осетия, а также принять активное участие в статических и динамических показах дагестанского города Каспийск, где основным организатором станет Каспийская флотилия.

Также морякам-каспийцам во взаимодействии с правительством Астраханской области предстоит организовать и провести Форум в Астрахани, где сегодня базируется одно из соединений флотилии.

Черноморский флот начал подготовку к проведению Форума одновременно в четырех городах – Севастополе, Симферополе, Керчи и в Новороссийске. Активную поддержку военнослужащим армейского корпуса, а также Крымской и Новороссийской военно-морских баз оказывают представители администраций Севастополя, Крыма и Новороссийска. В этом году севастопольцы и новороссийцы побывают на двух площадках, задействованных под мероприятия Форума в родных городах. В Севастополе - это территория кластера «Центральный» Парка «Патриот» ЮВО и внутренний рейд пункта базирования Севастополь, а в Новороссийске – причал и площадь Морского вокзала и мемориальный комплекс «Малая земля».

Двадцать первой площадкой проведения мероприятий военно-технического форума ЮВО станет Парк «Патриот» 102-й российской военной базы, расположенный на территории города Гюмри в Армении.

Одно из главных и самых масштабных событий года в жизни ЮВО пройдет в период с 26 по 28 августа 2021 года. На площадках статического и динамического показов вооружения, военной техники и ее боевых возможностей будет представлено более 350 образцов, в том числе 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов.

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