05.06.2021 (14:54)

В Ставрополе прошла окружная игра Всероссийской юнармейской лиги КВН на тему «60 лет в космосе»

В Ставрополе на сцене Дворца детского творчества состоялась окружная игра Всероссийской юнармейской лиги КВН на тему «60 лет в космосе».

За победу боролись девять команд: «Дети Каспия» и «Вити не будет» из Астраханской области, «Магас», представляющий Республику Ингушетия, «Два не брата» из Тверской области, «Люди Ра» из Адыгеи, «Великолепная восьмерка» из Ростовской области, «Бондюэль» из Краснодарского края, «Реальные пацаны» из Кабардино-Балкарии и «Малая Академия наук».

Игровой опыт команд впечатляет. Без него, утверждают ребята, было бы сложно конкурировать с профессионалами юнармейской сатиры и юмора.

В составе жюри были капитан и члены команды Высшей лиги КВН «Михаил Дудиков», а также уполномоченный по правам ребенка по Ставропольскому краю Светлана Адаменко.

Игра состояла из двух конкурсов «Приветствие» и «Домашнее задание».

«Задача Всероссийской Юнармейской Лиги КВН не создать ажиотаж, а дать возможность талантливым ребятам раскрыться и проявить себя. Когда на сцену выходят такие разные команды, каждый участник может не только оценить уровень мастерства коллег, но и перенять опыт, а еще обзавестись новыми друзьями. КВН – это в первую очередь про дружбу между командами. Ведь там, за кулисами, нет соперников. Есть легкое волнение, азарт и взаимная поддержка», - рассказал начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Наибольшее впечатление на жюри произвела команда «Дети Каспия» из Астраханской области.

Именно эта команда отправится осенью в Москву, чтобы сыграть на сцене Центрального Академического театра Российской Армии. Имя последнего участника финала Всероссийской Юнармейской Лиги КВН станет известно в Хабаровске, где в ближайшее время пройдет заключительная окружная игра.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году. Сейчас в его рядах более 808 тысяч детей и подростков – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. Региональные штабы Движения представлены в каждом из 85 регионов России.

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