05.06.2021 (14:42)

Команда ВКА имени А.Ф.Можайского стала чемпионом Кубка Санкт-Петербурга по гиревому спорту

Команда Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского заняла первое место на Кубке Санкт-Петербурга по гиревому спорту, в котором приняли участие более 130 спортсменов и любителей гиревого спорта в составе 18 команд.

В программу соревнований входили классические дисциплины гиревого спорта – двоеборье, толчок по длинному циклу и эстафета у мужчин, рывок

и толчок по длинному циклу у женщин.

По итогам соревнований чемпионский титул в упорной борьбе завоевала команда Военно-космической академии. На втором месте команда спортивного клуба «Большой куш», третье место у спортсменов-гиревиков Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

В составе команды ВКА имени А.Ф.Можайского за победу в соревнованиях боролись 12 курсантов и офицеров. По итогам двухдневных соревнований лучших результатов в двоеборье в весовой категории до 68 кг добился подполковник С.В.Никифоров. Первое место в толчке по длинному циклу в весовой категории до 63 кг занял курсант И.С. Королёв. Третьи места в двоеборье завоевали курсанты Д.М. Козлов (в весовой категории до 85 кг) и курсант Д.А.Никифоров (в весовой категории до 68 кг).

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