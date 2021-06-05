05.06.2021 (15:00)

Сборная Военно-Морского Флота России продолжает подготовительные сборы к международному конкурсу «Глубина-2020».

На базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского флота, г. Севастополь) Объединенного учебного центра Военно-Морского флота сборная ВМФ активно продолжает подготовку к участию в международном этапе конкурса «Глубина» в рамках международных армейских игр «АрМИ-2021».

Основу сборной команды составили представители Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флотилии, а также военнослужащие частей непосредственного подчинения Главного командования ВМФ, которые по итогам всероссийского этапа, проведенного в период с 1 по 15 марта 2021 года, заняли первые места в своих номинациях.

«Глубина» – международный конкурс по водолазному многоборью. Он проводится в рамках Армейских международных игр начиная с 2016 года.

В конкурсе участвуют по одной сборной команде от стран-участниц.

Страны-участницы соревнуются по основным видам спасательной подготовки корабельных сил, подготовке по борьбе за живучесть.

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