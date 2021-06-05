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05.06.2021 (14:13)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО провели первые занятия по скоростному вождению танков в новом учебном периоде под Воронежем

Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа провели первые занятия по скоростному вождению танков в новом летнем учебном периоде на полигоне «Погоново» Воронежской области.

В ходе занятий военнослужащие выполняли задачи по скоростному прохождению специальной трассы, оборудованной 20 различными искусственными и естественными препятствиями: косогорами, противотанковыми рвами, колейными мостами и дюнными участками. Также танкисты в составе колонн на максимально допустимых скоростях отработали выполнение резких манёвров, включающие повороты и развороты различной сложности.

Особенностью занятие стало активное задействование имитационных средств: дымовых гранат, взрывпакетов и холостых боеприпасов, которые позволяют максимально приблизить условия тренировки к боевой. В обстановке современного динамического боя проверялось не только внимательность и концентрация военнослужащих, но и умение работать с другими экипажами.

Всего в занятиях по скоростному вождению танков приняло участие свыше 200 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Учения , Боевая подготовка
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