05.06.2021 (14:08)

Более тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО повысили классную квалификацию

В Ленинградской области в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа прошли контрольные занятия, в ходе которых военнослужащие сдали зачеты на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

Более тысячи военнослужащих различных званий: офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых, повысили классность специалистов 1, 2 класса и «мастера».

В обязательном порядке испытания на классную специальность прошли военнослужащие-специалисты подразделений связи, инженерных подразделений, ремонтных подразделений, подразделений РХБ защиты, специалисты радиоэлектронной борьбы, артиллеристы, а также снайперы, наводчики и другие подразделения.

В ходе испытаний, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию техники связи и работе на них, оборудованию колонных путей, разминированию минно-взрывных заграждений, выполнение нормативов по РХБ защите, а также нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин в дневное и ночное время суток.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице