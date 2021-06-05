05.06.2021 (14:01)

В общевойсковой армии ЗВО более 5 тыс. военнослужащих приступили к этапу одиночной подготовки

Более 5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к этапу одиночной подготовки в летнем периоде обучения.

В рамках одиночной подготовки военнослужащим предстоит изучить теоретические основы тактики, вооружение и военную технику, общевоинские уставы ВС РФ.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по огневой и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин.

Этап одиночной подготовки продлится до 2 месяцев, в зависимости от предназначения подразделения, в ходе которого будет проведено более 300 тактических и тактико-специальных занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице