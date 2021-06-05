05.06.2021 (14:01)
В общевойсковой армии ЗВО более 5 тыс. военнослужащих приступили к этапу одиночной подготовки
Более 5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к этапу одиночной подготовки в летнем периоде обучения.
В рамках одиночной подготовки военнослужащим предстоит изучить теоретические основы тактики, вооружение и военную технику, общевоинские уставы ВС РФ.
Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по огневой и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин.
Этап одиночной подготовки продлится до 2 месяцев, в зависимости от предназначения подразделения, в ходе которого будет проведено более 300 тактических и тактико-специальных занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.
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