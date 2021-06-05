Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.06.2021 (14:01)

В общевойсковой армии ЗВО более 5 тыс. военнослужащих приступили к этапу одиночной подготовки

Более 5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к этапу одиночной подготовки в летнем периоде обучения.

В рамках одиночной подготовки военнослужащим предстоит изучить теоретические основы тактики, вооружение и военную технику, общевоинские уставы ВС РФ.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по огневой и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин.

Этап одиночной подготовки продлится до 2 месяцев, в зависимости от предназначения подразделения, в ходе которого будет проведено более 300 тактических и тактико-специальных занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С мотострелковыми подразделениями армейского корпуса Балтийского флота начался полевой выход
Сборы военных комендантов ЦВО впервые пройдут в Иркутске
Сбор отделений информационного обеспечения ЦВО завершился в Екатеринбурге
В Баренцевом море корабли Северного флота отрабатывают задачи противолодочного учения

Метки:
Учения , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false