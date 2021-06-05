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05.06.2021 (13:56)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали конкурс детского рисунка

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) объявили о начале конкурса детского рисунка для детей военнослужащих и юнармейцев, посвященного дню образования ОГРВ ПРРМ.

В рамках конкурса будут приниматься рисунки на тему: "Наша армия сильна!".

Конкурс детского творчества стартует 7 июня и продлится до 27 июня, а рисунки, полученные за это время, будут подарены военнослужащим в ходе мероприятий, посвященных годовщине образования ОГРВ ПРРМ.

Жюри, составленное из офицеров ОГРВ ПРРМ, выберут лучшие работы, авторы которых получат грамоты и подарки с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Культура , Конкурсы , Юнармия
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