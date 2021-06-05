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05.06.2021 (13:15)

Военная делегация из Мексики изучила организацию учебного процесса в академии Генштаба

Делегация Мексиканских Соединенных Штатов изучила опыт организации учебного процесса и подготовки офицерских кадров высшей квалификации в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В состав делегации вошли военнослужащие колледжа национальной обороны североамериканской республики, а также представители военно-дипломатического корпуса. Они приняли участие в «круглом столе» по организации российских Вооруженных Сил, посетили музей, библиотеку и специальный факультет, где проходят обучение военнослужащие зарубежных армий.

Гости высоко оценила учебно-материальную базу академии, выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и пообещали по возвращении на родину подробно рассказать соотечественникам о визите в Россию и знакомстве с ее главным военным вузом.

Военная академия Генерального штаба — один из старейших военно-учебных и научных центров Российской Федерации. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Кутузова, Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, а также двенадцатью регалиями зарубежных стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Генеральный штаб , Военная академия , Иностранные граждане
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