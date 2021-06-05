05.06.2021 (13:08)

В 15 армии ВКС прошли сборы с командирами дежурных сил

В 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения прошли сборы с командирами дежурных сил, выполняющими задачи по руководству и координации действий боевых расчетов воинских частей Главного центра контроля космического пространства, Главного центра предупреждения о ракетном нападении и Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

В центре управления 15 армии ВКС ОсН с участниками сборов прошли практические занятия, в ходе которых были отработаны особенности взаимодействия дежурных сил в ходе несения боевого дежурства, порядок действий офицеров дежурных смен при возникновении нештатных ситуаций, специфику организации системы связи, а также уточнены задачи по организации несения боевого дежурства в летнем периоде обучения.

Кроме того, в ходе сборов командиры дежурных сил 15 армии ВКС ОсН сдали контрольные зачеты по знанию специальных обязанностей для проверки уровня их профессиональной подготовки.

15-я армия Воздушно-космических сил (особого назначения) составляет основу Космических войск ВКС. В ее состав входят Главный испытательный космический центр имени Германа Титова, Главный центр предупреждения о ракетном нападении, Главный центр разведки космической обстановки.

Военнослужащие воинских частей объединения ВКС особого назначения выполняют задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, глобального мониторинга космической обстановки, проведения испытаний и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и двойного назначения.

В ходе несения боевого дежурства в зимнем периоде обучения 2021 года специалисты 15-ой армии ВКС (ОсН) провели более 1700 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 160 космических объектов, выдали 5 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки, обнаружили более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, обеспечили проведение 11 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур.

Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели свыше 220 тысяч сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

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