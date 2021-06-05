05.06.2021 (13:04)

С мотострелковыми подразделениями армейского корпуса Балтийского флота начался полевой выход

С подразделениями мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота начался полевой выход на одном из полигонов Калининградской области.

В мероприятии боевой подготовки принимают участие около 800 военнослужащих, задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», зенитные артиллерийские комплексы «Тунгуска», реактивные системы залпового огня «Град» и другая военная техника.

В ходе полевого выхода военнослужащие отрабатывают задачи по отражению ударов с воздуха и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженной местности, оборудование полевых лагерей, маскировку огневых позиций, совершенствуют тактическую, разведывательную и огневую подготовку.

На полигоне установлено более 200 мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника. При метании гранат и выполнении стрельб применяются новейшие автоматизированные мишенные комплексы полигонного оборудования. Постановка мишеней выполняется в автоматическом и ручном режимах.

Основной упор в ходе полевого выхода направлен на повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке.

Во время полевого выхода военнослужащие мотострелковых подразделений выполнят упражнения учебных стрельб из всех видов штатного вооружения, а также будут совершенствовать навыки вождения боевой техники.

На заключительном этапе полевого выхода с подразделениями проведут батальонные тактические учения с боевой стрельбой и применением беспилотных летательных аппаратов.

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