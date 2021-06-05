05.06.2021 (13:00)
На востоке Калининградской области прошли соревнования по спортивному ориентированию среди военных связистов армейского корпуса
Соревнования по спортивному ориентированию среди военнослужащих подразделений связи армейского корпуса Балтийского флота состоялись в Калининградской области.
По правилам проведения соревнований участники при помощи спортивной карты и компаса прошли незнакомый маршрут, спланированный на местности и нанесенный на карты в виде специальных контрольных пунктов. Результаты определялись по времени, затраченному участником на прохождение всего маршрута. Сборная команда военных связистов бригады управления заняла первое место.
Военно-спортивное ориентирование является одним из новых видов спорта, направленного на выполнение боевых задач и повышение достижений индивидуальной подготовки. От участников соревнований требуется не только хорошее физическое здоровье, навыки перемещения по пересеченной местности, но и глубокие познания в военной топографии.