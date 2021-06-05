05.06.2021 (12:16)

Российские летчики военной базы «Кант» помогли жительнице Киргизии оказавшейся в сложной жизненной ситуации

Военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, помогли молодой матери, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.

Местная жительница, оставшись без крова и средств к существованию, обратилась за помощью к командованию военной базы. Российские военные укомплектовали и передали продуктовые наборы и средства первой необходимости нуждающейся молодой матери.

Летчики авиабазы «Кант» регулярно оказывают благотворительную поддержку и гуманитарную помощь населению. Местная жительница, поблагодарила военнослужащих и передала слова благодарности командованию военной базы за своевременно оказанную помощь и полученные продуктовые наборы.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.



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