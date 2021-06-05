05.06.2021 (12:15)

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Коммуна» выполнил спуск аппарата «АС-28» в море

Экипаж спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота (ЧФ) выполнил спуск подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата «АС-28» в соответствии с планом боевой подготовки сил флота в летнем периоде обучения.

В рамках мероприятия экипаж «Коммуны» вышел в морской полигон боевой подготовки, где отработал действия экипажа по предварительному и окончательному приготовлению к походу, выгрузке аппарата «АС-28» на воду, его отход от судна-носителя и переход в назначенную точку погружения.

Далее расчёт «АС-28» выполнил погружение аппарата на проверочную глубину, осуществил тестирование устойчивости связи и отработал алгоритм покладки на грунт.

Обеспечение спуска под воду аппарата «АС-28» в районе проведения мероприятия выполняли суда аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

Справочно: «Коммуна» - это единственное действующее судно ВМФ России, доставшееся ему от Императорского флота и старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации. В 2020 году глубоководный аппарат «АС-28» прошёл модернизацию и плановый ремонт на одном из судоремонтных заводов Санкт-Петербурга, где на него были установлены современные системы управления движением, обновлённая звуко-подводная связь и аппаратура видеонаблюдения.



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