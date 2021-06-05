05.06.2021 (12:05)

Сборы военных комендантов ЦВО впервые пройдут в Иркутске

Сборы военных комендантов военных комендатур Центрального военного округа (ЦВО) под руководством начальника регионального управления военной полиции по ЦВО впервые пройдут в Иркутске.

В ходе сборов представители военных комендатур из Поволжья, Урала, Сибири, Таджикистана, Киргизии и Казахстана сдадут зачеты на знание руководящих документов и выполнят нормативы по огневой и физической подготовке. Для повышения уровня профессиональной подготовки с участниками сборов проведут занятия представители гарнизонного военного суда и органов военной прокуратуры. Кроме того, военные коменданты обсудят вопросы правоприменительной деятельности органов военной полиции в Вооруженных силах Российской Федерации. Заключительным мероприятием программы сборов станет подведение итогов зимнего периода обучение и постановка задач на летний учебный период.

Военные комендатуры гарнизонов являются территориальным органом военной полиции и предназначены для выполнения задач по обеспечению законности, правопорядка и воинской дисциплины. Органы военной полиции Министерства обороны Российской Федерации в это году отмечают 10 лет со дня образования.

Всего в сборах военных комендантов, проходящих на базе военной комендатуры Иркутска и военного учебного центра Иркутского государственного университета, примут участие более 50 офицеров.

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