05.06.2021 (12:03)

В Севастополе прошло выездное заседание комиссии Министерства обороны по аттестации работников психологической службы

В Севастополе прошло выездное заседание комиссии Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) по аттестации работников психологической службы Вооруженных Сил.

В этом году аттестации подлежало 17 специалистов воинских частей Черноморского флота, Южного военного округа и воинских частей Министерства обороны иного подчинения.

Председателем комиссии была назначена советник группы организации профессионального образования и повышения квалификации отдела методического обеспечения и психологических инноваций Департамента психологической работы

МО РФ Батанова Е.М., членами комиссии: начальник территориального центра психологической работы Черноморского флота – заместитель начальника регионального центра психологической работы (ЮВО) капитан 2 ранга Харитонова С.В., представитель территориальной организации Черноморского флота в городе Севастополе и Республике Крым профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России Мамонтов В.Н., заведующая кафедрой психологии «Севастопольского государственного университета» Султанова И.В., консультант группы методического обеспечения отдела методического обеспечения и психологических инноваций департамента психологической работы МО РФ Исакова М.Д.

Аттестуемым специалистам предстояло выполнить тестовые задания на знание руководящих документов по организации и проведению психологической работы МО РФ, и продемонстрировать свои знания на примерах предложенных практических задач.

По результатам работы аттестационной Комиссии признаны соответствующими занимаемым должностям 15 специалистов психологической работы, не соответствующими должности психолога 2 специалиста.



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