05.06.2021 (11:47)

В Самаре состоялся первый концерт гастрольного тура «Я служу России» известного исполнителя Алексея Хворостяна

В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся первый концерт гастрольного тура «Я служу России» известного исполнителя песен Алексея Хворостяна.

Зрителями концерта стали более 600 военнослужащих Центрального военного округа, юнармейцы и жители Самары. Выступление автора-исполнителя открывало серию концертов в Самарской и Саратовской областях, а также в Пензе, Рязани, Ульяновске и Туле. Большой гастрольный тур артиста реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Со сцены звучали популярные патриотические песни и известные хиты исполнителя: «Я служу России», «За веру и силу», «Падали, но поднимались».

Заключительную песню «Чтобы помнили» Алексей Хворостян исполнил с представителями самарского юнармейского движения.

Вход на концерт был бесплатный. С полным графиком выступлений можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны.

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