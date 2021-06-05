05.06.2021 (11:26)

Сбор отделений информационного обеспечения ЦВО завершился в Екатеринбурге

Сбор с военнослужащими отделений информационного обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) завершился в Екатеринбурге.

В ходе сборов с представителями органов информационного обеспечения Поволжья, Урала и Сибири были проведены занятия по организации информационного освещения деятельности войск военного округа. В рамках занятий перед военнослужащими выступил начальник направления Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации полковник Александр Кучеренко, а также представители службы защиты государственной тайны, автобронетанковой службы, территориальной военной автомобильной инспекции, а также представители газет «Красная звезда» и «Уральские военные вести». Участники сборов посетили региональный информационный центр «ТАСС-Урал» и редакцию издательского дома «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Кроме того, оператор телеканала «Звезда» провел с военнослужащими практические занятия по видеомонтажу.

В завершение сборов участники сдали практические зачеты по подготовке информационных материалов, теоретические зачеты на знание руководящих документов и подвили итоги сборов и информационного обеспечения деятельности войск военного округа в зимний период обучения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице