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05.06.2021 (11:26)

Сбор отделений информационного обеспечения ЦВО завершился в Екатеринбурге

Сбор с военнослужащими отделений информационного обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) завершился в Екатеринбурге.

В ходе сборов с представителями органов информационного обеспечения Поволжья, Урала и Сибири были проведены занятия по организации информационного освещения деятельности войск военного округа. В рамках занятий перед военнослужащими выступил начальник направления Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации полковник Александр Кучеренко, а также представители службы защиты государственной тайны, автобронетанковой службы, территориальной военной автомобильной инспекции, а также представители газет «Красная звезда» и «Уральские военные вести». Участники сборов посетили региональный информационный центр «ТАСС-Урал» и редакцию издательского дома «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Кроме того, оператор телеканала «Звезда» провел с военнослужащими практические занятия по видеомонтажу.

В завершение сборов участники сдали практические зачеты по подготовке информационных материалов, теоретические зачеты на знание руководящих документов и подвили итоги сборов и информационного обеспечения деятельности войск военного округа в зимний период обучения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военные сборы , Учения
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