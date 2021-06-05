05.06.2021 (11:16)

Ряды юнармейцев ВКС пополнились участниками этапа "Зарница"

Ряды юнармейцев ВКС пополнились участниками этапа "Зарница" конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "КИБЕРДРОМ"» из Брянской, Тюменской, Ярославской, Ростовской областей и Республики Башкортостан, а также ребятами из Московской школы 1935.

Торжественная церемония приема в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» и в состав Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил при ЦОК ВКС, с присвоением отряду имени легендарного российского летчика, автора «мертвой петли»

Петра Николаевича Нестерова, прошла в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», расположенном на территории Парка Патриот Московской области. Сводный отряд имени Петра Нестерова был сформирован по инициативе заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майора Максимцева Александра Анатольевича и заместителя министра промышленности и торговли РФ Бочарова Олега Евгеньевича.

Торжественную клятву юнармейца приняла Первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Директор АНО «Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Борисова Дарья Олеговна.

Отрядное знамя вручил начальник Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил при ЦОК ВКС, военный лётчик, ветеран боевых действий, гвардии полковник запаса Олег Рудольфович Комаров.

С этим знаменательным событием ребят поздравили советник заместителя министра промышленности и торговли РФ Радчевская Олеся Владимировна, Генеральный директор Национальной ассоциации производителей техники авиации общего назначения Кабанов Максим Алексеевич и заместитель директора ГБОУ г. Москвы «Школа № 1935» Жукова Екатерина Юрьевна.

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