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05.06.2021 (09:00)

Сотрудники военной автоинспекции ЦВО на Алтае провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд»

Сотрудники военной автоинспекции Центрального военного округа в Алтайском крае провели профилактическую акцию «Внимание! Железнодорожный переезд». Мероприятие прошло на территории Барнаульского гарнизона в рамках Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.

Во время проведения акции инспекторы ВАИ вручали военным водителям информационные памятки о безопасности движения в зоне железнодорожных переездов, а также напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения при их пересечении. Военные автоинспекторы отметили, что основное правило безопасности – это внимание к себе и окружающим. При подъезде к ж/д переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума, указаниями дежурного по переезду, а также убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

Профилактическая акция, приуроченная Международному дню безопасности на железнодорожных переездах, также состоялась в Юргинском гарнизоне.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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