05.06.2021 (08:40)

Во Владивостоке торжественно встретили воинский эшелон акции "Мы - армия страны. Мы - армия народа!"

Сегодня воинский эшелон акции «Мы армия страны. Мы-армия народа!» встретили во Владивостоке. Поезд прибыл на главный путь железнодорожного вокзала Приморской столицы.

По старинной традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли хлеб- соль начальнику воинского эшелона в зоне ответственности Восточного военного округа полковнику Игорю Соколу.

Прямо на перроне, где установили сцену, прошел торжественный митинг на котором присутствовал первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом-начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, первые лица Владивостока, представители общественных организаций, моряки Тихоокеанского флота, священнослужители. Выступающие назвали глубоко символичным тот факт, что поезд, проследовавший через всю Россию, завершает свой маршрут на Дальнем Востоке, где была поставлена точка в кровавой истории Второй мировой войны. Руководством края была высказана большая благодарность Министерству обороны Россию за проведению подобных акций, которые позволяют сохранить историческую память, рассказать о том чем живёт современная армия и реально способствуют развитию патриотического воспитания молодёжи, рассказывают о военных и трудовых подвигах наших ветеранов.

В рамках акции «Мы армия страны. Мы-армия народа!» состоялась торжественная церемония в ходе которой более 40 учащихся школ города были приняты в ряды всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Все они стали участниками юнармейского отряда, сформированного на базе одной из частей Тихоокеанского флота. Ребятам вручили форменные береты и знаки отличия.

Вниманию посетителей выставки были представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены экспозиции, посвящённые развитию Вооружённых Сил, истории Великой Отечественной войны, военно - патриотическому движению «Юнармия», а также героическим подвигам военных медиков в период пандемии.

Для жителей и гостей Владивостока на сцене выступили артисты ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота, филиала ансамбля Песни и пляски Восточного военного округа (г. Чита) творческие коллективы Дома офицеров ТОФ. Здесь же была развёрнута выставка современных образцов вооружения и техники, раритетной техники и оружия периода Второй мировой войны.

За три часа во Владивостоке передвижные выставки посетили более 15 тыс. гостей Уже завтра акция «Мы армия страны. Мы-армия народа!» пройдёт в Уссурийске.

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