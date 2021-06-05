Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.06.2021 (08:30)

Танкисты ЮВО в Абхазии впервые проведут огневую подготовку по уникальной методике

На полигоне Майкопский в Краснодарском крае танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии примут участие в маневрах с боевой стрельбой.

На этапе боевых стрельб экипажи новейших танков Т-72Б3 выполнят весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении будет создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. м до 2,5 тыс. м.

При выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.

Еще одним новшеством для танкистов станет появление движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированных автомобилей.

К учениям привлекут более 100 военнослужащих танковых подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии, задействуют свыше 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
С начала текущего года на военную службу по контракту принято около 600 жителей Ставропольского края
Во Всемирный день охраны окружающей среды военнослужащие ЮВО в Абхазии провели акцию «Чистый берег»
Участники акции «Сплав Памяти» прибудут в поселок Усть-Донецкий Ростовской области
Специалисты беспилотной авиации ЮВО выполнили разведку местности на Кубани на высотах до 5 км

Метки:
Южный военный округ , Абхазия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false