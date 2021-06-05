05.06.2021 (07:45)

С начала текущего года на военную службу по контракту принято около 600 жителей Ставропольского края

С начала текущего года Ставропольским пунктом отбора граждан на военную службу по контракту направлено в войска около 600 человек, что на 10% выше показателей аналогичного периода предыдущего года.

В целях повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 35 муниципальных районах Ставропольского края.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями.

Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных компьютерных программ пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Психологи пунктов отбора, соединений и воинских частей ЮВО также используют современные методики психологического изучения военнослужащих по контракту. Это связано как с ростом числа кандидатов из числа выпускников вузов, так и с необходимостью психологического обеспечения в период прохождения военнослужащими испытательного срока.

Всего за время работы пункта с начала 2014 года в Ставропольском крае было отобрано около 13 тыс. кандидатов для прохождения службы в соединениях и воинских частях ЮВО.

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