05.06.2021 (07:15)

Во Всемирный день охраны окружающей среды военнослужащие ЮВО в Абхазии провели акцию «Чистый берег»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Во Всемирный день охраны окружающей среды военнослужащие ЮВО в Абхазии провели акцию «Чистый берег»

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели акцию «Чистый берег» по уборке прибрежной морской территории от мусора во Всемирный день охраны окружающей среды.

Экологический десант совершил сбор мусора, преимущественно пластика, на участках общей протяженностью более 50 тыс. кв. м прибрежных полигонов боевой подготовки в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах.

Военнослужащие выполнили уборку береговой линии Черного моря в Абхазии как на берегу, так и в воде.

Весь собранный мусор в воде и на берегу был тщательно пакетирован, спрессован и уничтожен в соответствии с экологическими стандартами и нормами.

Данная акция проводится регулярно силами военнослужащих и членов их семей 2 раза в год. Как правило, в июне, с началом летнего периода обучения и купального сезона, а также в октябре на Международный день Черного моря по завершении купального сезона.

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