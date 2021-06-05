05.06.2021 (08:10)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота пополнит запасы воды и топлива в Сингапуре

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» прибыл в Республику Сингапур и встал на якорь в районе военно-морской базы Чанги.

Планируется, что в период стоянки на рейде боевой корабль и судно пополнят запасы воды и топлива.

Ранее корабли ТОФ посещали Сингапур с деловым заходом менее месяца назад - 11 мая.

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