05.06.2021 (08:10)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота пополнит запасы воды и топлива в Сингапуре
Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» прибыл в Республику Сингапур и встал на якорь в районе военно-морской базы Чанги.
Планируется, что в период стоянки на рейде боевой корабль и судно пополнят запасы воды и топлива.
Ранее корабли ТОФ посещали Сингапур с деловым заходом менее месяца назад - 11 мая.
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