05.06.2021 (08:00)
Турнир по стрельбе из табельного оружия завершился на ОРВБ «Кант» в Киргизии
Турнир по стрельбе из табельного оружия среди офицеров подразделений и управления объединенной российской военной базы «Кант» завершился в Киргизской Республике.
Победителями соревнования, которое проходило в рамках профессионально-должностной подготовки, стали офицеры управления соединения. Они продемонстрировали лучшую меткость и набрали большее количество баллов в ходе зачетных серий. В рамках турнира военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова по неподвижным целям, расположенным на дистанции 25 метров. Кроме того, участники выполнили нормативы по неполной разборке и сборке оружия, снаряжению магазина и изготовке к стрельбе.
В соревнованиях приняло участие около 50 военнослужащих. Победители были награждены памятными призами и грамотами.
Объединенная российская военная база, дислоцированная в Киргизской Республике, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.