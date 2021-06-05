05.06.2021 (08:00)

Турнир по стрельбе из табельного оружия завершился на ОРВБ «Кант» в Киргизии

Турнир по стрельбе из табельного оружия среди офицеров подразделений и управления объединенной российской военной базы «Кант» завершился в Киргизской Республике.

Победителями соревнования, которое проходило в рамках профессионально-должностной подготовки, стали офицеры управления соединения. Они продемонстрировали лучшую меткость и набрали большее количество баллов в ходе зачетных серий. В рамках турнира военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова по неподвижным целям, расположенным на дистанции 25 метров. Кроме того, участники выполнили нормативы по неполной разборке и сборке оружия, снаряжению магазина и изготовке к стрельбе.

В соревнованиях приняло участие около 50 военнослужащих. Победители были награждены памятными призами и грамотами.

Объединенная российская военная база, дислоцированная в Киргизской Республике, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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