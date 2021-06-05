05.06.2021 (07:30)

В Екатеринбурге впервые состоялась выставка изобретений и рационализаторских предложений ЦВО

В Екатеринбурге впервые состоялась выставка изобретений и рационализаторских предложений, авторами которых являются военнослужащие и сотрудники соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО).

В мероприятии было представлено свыше 30 разработок, направленных на совершенствование учебно-боевой работы, улучшение условий быта личного состава и других аспектов жизнедеятельности воинских коллективов. В числе экспонатов был представлен учебно-тренировочный комплекс для обучения и совершенствования навыков наводчиков-операторов и командиров отделений боевой машины пехоты БМП-2 при работе с вооружением. Технической основой комплекса стала учебная башня БМП-2, которую специалисты из 473 окружного учебного центра, дислоцированного в Свердловской области, доработали лазерными указками красного и зеленого цветов, имитирующими стрельбу из пушки и пулемета. Когда наводчик-оператор ведет огонь из пушки, включается зеленый луч; из пулемета – красный. И обучаемый сразу видит, поразил он цель или нет.

Специалисты из инженерной бригады ЦВО, дислоцированной в Башкирии, представили рационализаторское предложение по использованию палубных замков из понтонно-мостового парка в понтонном парке ПП-91. Применение палубных замков вместо имеющихся в ПП-91 позволило существенно сократить время на сборку понтонов, что было подтверждено в ходе специальных учений.

Военнослужащие реактивного артиллерийского соединения, дислоцированного в Курганской области, продемонстрировали мобильный командно-наблюдательный пункт. Изобретение представляет собой прозрачный пластиковый планшет с нанесенными на его рабочем поле метками. При наложении сектора на рабочую карту его периметр не только охватывает цели для поражения, но и проецирует их на сетку расчётных величин, тем самым, ускоряя процесс получения данных на 10-15 процентов.

Как сообщил один из авторов изобретения старший лейтенант Виталий Пузенков, аналогов данной разработки нет. От замысла до исполнения практического образца понадобилось около двух месяцев. Изобретение успешно прошло «испытание боем», в том числе, в ходе ряда учений, индивидуальным планшетом графического сектора сегодня в соединении располагает каждый офицер огневого звена.

Другое ноу-хау реактивщиков стало полезным в интересах боевой работы в тёмное время суток. Как известно, ночью ранее назначенные ориентиры на местности, как правило, не видны. Придумка офицеров соединения заключается в виде несколько полых 15-20-сантиметровых алюминиевых трубок с заключёнными в них отрезками светодиодных лент. Проводная сеть замыкается на пульте управления. Воткнув в дневное время выносные трубчатые элементы устройства в бруствер окопа командно-наблюдательного пункта в соотношении с выбранными «точками привязки» на местности, в тёмное время суток их светодиоды точно укажут направления на ориентиры. Важно, что маломощные лучи светодиодов выставляются «спиной» к противнику, позволяя оставаться командно-наблюдательному пункту незамеченным для противника.

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