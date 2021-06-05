05.06.2021 (07:00)

На Камчатке прошла военно-патриотическая акция "Военная служба по контракту - твой выбор!"

На территории морского порта Петропавловска-Камчатского состоялась военно-патриотическая акция: "Военная служба по контракту - твой выбор!", организованная командованием Войск и сил на Северо-востоке России и пунктом отбора на военную службу по контракту в Камчатском крае.

В рамках акции прошла церемония присвоения новейшему противодиверсионному катеру проекта «Грачонок», на котором несколько дней назад был поднят флаг ВМФ, почетного наименования «Юнармеец Сахалина». На торжественное мероприятие были приглашены представители молодежного военно-патриотического движения «Юнармия», студенты Камчатского колледжа, курсанты военно-учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, руководители города, представители религиозных объединений, общественных организаций и предприятий.

Вниманию гостей и жителей края была представлена выставка современного вооружения и военной техники: новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», образцы бронированной техники, вооружение и снаряжение частей специального назначения, а также парашютное и водолазное снаряжение. На полевой кухне, развернутой на площадке у Морского вокзала, готовились гречневая каша с мясом и горячий чай.

Работники пункта отбора на контракт в Камчатском крае рассказали о преимуществах и перспективах, которые дает военная служба, а также о порядке призыва на контракт.

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