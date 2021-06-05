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05.06.2021 (06:45)

Военные оружейники из Пензы победили на всеармейском этапе и представят Россию на конкурсе «Мастер-оружейник» в Иране

На полигоне «Константиновка» в Пензенской области завершился Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник». По итогам соревнований первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института и получила право представить Вооруженные Силы России на международном этапе, который впервые пройдет в Иране.

Первое место среди округов и второе место в общекомандном зачете по итогам конкурса заняла команда Центрального военного округа. Замкнула тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск. Победителям были вручены кубки, медали, грамоты и ценные подарки.

В соревнованиях также принимали участие по одной лучшей команде Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота и войск Национальной гвардии. Вне конкурса в состязаниях приняли участие команды Пензенского государственного университета, ДОСААФ и Сибирского федерального университета.

Конкурс проходил в пять этапов с 27 мая по 4 июня. На первом и втором этапах военнослужащим нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной гаубицы Д-30 и зенитной установки ЗУ-23 с условного поля боя на ремонтную базу и выполнить их ремонт. Одним из сложных эпизодов состязания была буксировка техники на 5 км с преодолением водной преграды, кургана, косогора, зараженного участка местности, а также других искусственных и естественных препятствий. На третьем этапе команды заменяли по 10 направляющих и колесо реактивной системы (РСЗО) «Град». За каждый упавший элемент, или недокрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное время. После проведения ремонта РСЗО команды выполняли по 10 холостых выстрелов. На четвертом этапе - «Оружейный биатлон» - конкурсанты осуществляли полную разборку и сборку гранатомета, пулемета, автомата и пистолета с последующим выполнением из них боевых стрельб на точность.  Пятый этап – «финальная эстафета ремонтных взводов» - состоял из всех элементов предыдущих состязаний.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Мастер-оружейник
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