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04.06.2021 (20:50)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск готовятся участвовать в конкурсе Армейских международных игр «АрМИ-2021» «Воин мира»

На базе отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск проходит подготовка сборной команды ВДВ к российскому этапу Всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира -2021».

В рамках конкурса пройдут пять соревновательных этапов: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер/Сударыня» и «Эрудит», раскрывающих разносторонние профессиональные качества участников.

В ходе конкурсных испытаний военнослужащие продемонстрируют свою физическую подготовленность, навыки обращения со стрелковым и холодным оружием, знания военной истории своего Отечества и творческие таланты. Конкурсанты преодолеют полосу препятствий, отработают упражнения учебных стрельб из различных видов стрелкового оружия, пробегут кросс на различные дистанции.

Подготовка команды Воздушно-десантных войск проходит на базе одной из воинских частей прославленного соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воин мира
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