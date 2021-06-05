05.06.2021 (06:00)

Воинский эшелон «Мы – армия страны. Мы – армия народа» прибудет в Уссурийск

Жители Уссурийска и военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) встретят воинский эшелон акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа». Железнодорожный состав прибудет в город 6 июня 2021 года и будет находиться на станции «Уссурийск» с 14 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по местному времени.

Каждый вагон поезда имеет индивидуальное оформление и тематику, которые отражают героические страницы истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии Covid-19.

Посетители акции смогут ознакомиться с выставкой «Дорога памяти», где каждый желающий сможет найти информацию о своих родственниках, защищавших Отечество в 1941–1945 годах.

Отдельный вагон под названием «Победа над невидимым врагом» расскажет о борьбе с новой короновирусной инфекцией. Мультимедийная система с показом видеосюжетов и презентаций расскажет о работе военных медиков в период пандемии.

В месте проведения акции будут организованы выступления ансамбля песни и пляски ВВО, творческих коллективов города, будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

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