Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.06.2021 (22:50)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении сотрудниками 71 военной автомобильной инспекции в рамках профилактики предупреждения дорожно-транспортных происшествий проведена акция «Железнодорожный переезд»

В Тульском территориальном гарнизоне сотрудниками 71 военной автоинспекции в рамках профилактики предупреждения ДТП  проведен ряд мероприятий по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествий в ходе  эксплуатации техники в рамках акции «Железнодорожный переезд».

В клубе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, рамках профилактики обеспечения безопасности дорожного движения с военнослужащими проведены занятия с сотрудников ГИБДД сотрудников 71 Тульского территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Врио начальника 71 ВАИ гвардии капитан Евгений Сащенко обратил особое внимание на соблюдение правил дорожного движения, эксплуатации техники, а также нормативов по соблюдению скоростного режима и правильного обслуживания техники, позволяющей не только сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, но и избежать ДТП с их участием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false