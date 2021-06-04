04.06.2021 (22:50)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении сотрудниками 71 военной автомобильной инспекции в рамках профилактики предупреждения дорожно-транспортных происшествий проведена акция «Железнодорожный переезд»

В Тульском территориальном гарнизоне сотрудниками 71 военной автоинспекции в рамках профилактики предупреждения ДТП проведен ряд мероприятий по профилактике предупреждения дорожно-транспортных происшествий в ходе эксплуатации техники в рамках акции «Железнодорожный переезд».

В клубе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, рамках профилактики обеспечения безопасности дорожного движения с военнослужащими проведены занятия с сотрудников ГИБДД сотрудников 71 Тульского территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Врио начальника 71 ВАИ гвардии капитан Евгений Сащенко обратил особое внимание на соблюдение правил дорожного движения, эксплуатации техники, а также нормативов по соблюдению скоростного режима и правильного обслуживания техники, позволяющей не только сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, но и избежать ДТП с их участием.



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