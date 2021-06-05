05.06.2021 (05:46)

В Амурской области начался Большой гастрольный тур Драматического театра Восточного военного округа

Большой гастрольный тур под названием «Россия армией сильна», Драматического театра Восточного военного округа (ВВО), начался в Белогорском гарнизоне Амурского объединения ВВО.

Спектакли уже прошли в городах и населенных пунктах острова Сахалин, сразу после празднования Дня победы. В Амурской области выступления артистов пройдут в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Екатеринославке.

Во время гастролей зрителям будут представлены спектакли, постановка которых отражает повседневную жизнь и боевую учебу современной армии. Кроме военной тематики, в репертуар группы вошли эстрадные песни, юмористические и танцевальные номера, эпизоды из знаменитых спектаклей.

Как отметил руководитель группы – заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Столбушкин, в сравнении с прошлым годом, группа значительно обновилась. Кроме знаменитостей нашего театра, таких как Василий Кирин, Дмитрий Ступников и Эльвира Денешкина, в состав команды вошли молодые артисты – выпускники Дальневосточного института искусств.

По окончании гастрольного тура, артисты примут участие в шестом открытом фестивале военных драматических театром Министерства Обороны «Звездная маска» в городе Москве.

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