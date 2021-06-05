05.06.2021 (05:40)

В Приморье участники всеармейского конкурса по полевой выучке «Морской десант -2021» преодолели «Тропу выживания»

Во Владивостоке продолжается всеармейский этап конкурса по полевой выучке «Морской десант» в котором принимают участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

На полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» участники конкурса в рамках второго этапа соревнований прошли сложный маршрут «Топы выживания» протяженностью 4,3 километра, проложенный по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями. Дистанция предусматривала участок для выполнения упражнения из стрелкового оружия и гранатомета, площадки для отработки нормативов по основным предметам боевой подготовки.

Этап «Тропа выживания» проводится для определения рейтинга среди отделений морской пехоты. Старт даётся одновременно для всего отделения, финиш фиксируется по последнему военнослужащему подразделения.

По правилам каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды в индивидуальных средствах бронезащиты, со штатным оружием. В случае не преодоления препятствия отделение получает штрафные секунды к общему времени.

После завершения двух этапов конкурса «Морской десант» лидирует команда Северного флота. 9 и 10 июня на тактическом поле Мыс Клерка пройдёт завершающий этап соревнований – «Эстафета», который определит победителя всеармейского конкурса «Морской десант-2021».

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