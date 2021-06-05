05.06.2021 (05:30)

Военнослужащие ВВО приступили к занятиям по метанию боевых гранат на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия

На общевойсковом полигоне «Бурдуны» военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, приступили к занятиям по метанию ручных осколочных гранат РГД-5. В течение месяца будет израсходовано более одной тысячи гранат.

Изучив тактико-технические характеристики и материальную часть РГД-5, а также требования безопасности, военнослужащие приступили к метанию наступательных гранат по трем ростовым мишеням на удалении 25 метров.

К занятиям по огневой подготовке привлечен личный состав соединения, который сдал зачеты на знание требований безопасности.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать навыки метания гранат по целям, находящимся в гористой местности, что требует четкого определения дальности и учета возможности их скатывания со склона. Для этого на полигоне специально оборудованы окопы и укрытия.

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