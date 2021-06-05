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05.06.2021 (05:15)

Разведчики танкового соединения Восточного военного округа приступили к специальной подготовке на полигоне в Бурятии

Военнослужащие разведывательного подразделения танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике Бурятия, приступили к специальной подготовке на полигоне «Дивизионный». Военнослужащие отрабатывают преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика» и уничтожение условной ДРГ.

«Тропа разведчика» представляет из себя километровую полосу. Она разработана военными профессионалами и включает в себя более 30 элементов, которые должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.

Помимо физической выносливости для преодоления полосы препятствий военнослужащие должны иметь не только хорошую физическую форму, но и уметь метко стрелять и обращаться с любым видом оружия. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, военнослужащие используют значительное число средств имитации, в том числе взрывпакеты и дымы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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