05.06.2021 (04:30)

Свыше 350 новобранцев пополнят военную школу поваров ВВО в Забайкальском крае в рамках весеннего призыва

Более 350 новобранцев пополнят военную школу поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Забайкальском крае, и пройдут обучение, по программе подготовки специалистов продовольственной службы.

За четыре месяца военнослужащие пройдут курс приготовления пищи и общевойсковой подготовки, что позволит им в дальнейшем самостоятельно готовить свыше 100 различных блюд.

После изучения основ кухонного хозяйства, применяемого в Вооруженных Силах в стационарных условиях, курсанты освоят порядок развертывания пункта хозяйственной деятельности подразделения и приготовление пищи в полевых условиях с применением передвижного хлебопекарного оборудования, а также передвижной автомобильной кухни.

После сдачи экзаменов и присвоения соответствующей квалификации военнослужащие продолжат дальнейшую службу в соединениях и воинских частях ВВО на должностях поваров и пекарей.

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