05.06.2021 (04:00)

В Филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО начали подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годов

Во всех филиалах ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО развёрнута плановая работа по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов.

К началу отопительного периода планируется выполнить работы по подготовке более 600 котельных. Будет проведена проверка готовности к отопительному периоду около 600 жилых зданий.

В настоящее время проведены профилактические осмотры, инженерных систем и оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. В план работ по благоустройству дворов многоквартирных домов входят ремонт дорог и тротуаров, проведение работ по улучшению детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.

Все работы выполняются в рамках формирования благоприятной городской среды, позволяющей сделать дворы современными и комфортными, для того чтобы в период летних каникул семьи военнослужащих смогли организовать отдых для детей на территории своих дворов.

Напомним, что всеми филиалами непрерывно продолжается работа по совершенствованию систем жизнеобеспечения, особое внимание уделяется модернизации оборудования, внедрению энергосберегающих технологий на объектах ЖКХ, позволяющих снизить энергозатраты, а также повысить качество предоставляемых услуг.

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