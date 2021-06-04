04.06.2021 (23:50)

В КВЦ «Патриот» прошло заседание Оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира среди военнослужащих по боксу

Сегодня в Подмосковье на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» под руководством статс-секретаря – заместителя Министра обороны состоялось второе заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу 2021 года, который пройдет с 16 по 26 сентября в Москве. На сегодняшний день в соревнованиях готовы принять участие команды от 32 государств, входящих в Международный совет военного спорта.

Повестка совещания была посвящена программе предстоящего турнира, а также организации церемоний открытия и закрытия.

С приветственным словом работу заседания открыл статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков. «Мы с большой заинтересованностью готовим чемпионат и глубоко убеждены, что проведем его организовано»,- заявил замглавы военного ведомства.

В ходе своего доклада о подготовке 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу 2021 года в Москве начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов рассказал о программе проведения турнира и затронул организационные вопросы. В частности, он отметил, что в ходе турнира будет организована работа антидопинговой комиссии, прямая трансляция турнира будет доступна зрителям в сети Интернет.

В ходе обсуждения организации торжественных церемоний открытия и закрытия 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу 2021 года участникам заседания была представлена ее визуализация.

Было решено, что открытие пройдет в парке Патриот на главной площади. Исходя из того, что это турнир среди военнослужащих, военная составляющая станет основой церемонии.

Подводя итоги заседания статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков отметил, что на сегодняшний день проблемных вопросов, которые ставили бы в затруднительное положение организаторов соревнований нет. «Это обязывает нас более слаженно и нацелено подойти к работе. Если проблем нет, то значит все зависит только от нас», - подчеркнул замглавы военного ведомства.

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